نائب وزير التعليم: كل مدير مدرسة سيتخذ قرارًا بتحديد أيام حضور الطلاب في العام الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن أوائل التعليم الفني بلغ عددهم 29، معظمهم من الفتيات، موضحًا أنه تم تأجيل امتحانات الدبلومات الفنية 3 مرات بسبب جائحة كورونا.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن وزير التربية والتعليم سيعلن غدًا الثلاثاء، في مؤتمر صحفي كيفية فتح المدارس أمام الطلاب؛ حيث سيتم وضع الضوابط التي تسير عليها المدارس خلال العام الدارسي القادم تجنبًا لانتشار فيروس كورونا.

وأوضح أنه سيتم تحديد عدد الأيام التي سيذهب إليها الطلاب إلى المدرسة، مؤكدًا أن كل مدير مدرسة سيتخذ قرارًا باستقلالية، لتحديد عدد أيام حضور الطلاب، وكيفية الذهاب في المدرسة والتعلم عن بعد.