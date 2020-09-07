إضراب أطباء المستشفيات الحكومية في نيجيريا رغم جائحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - لاجوس - (د ب أ)
أعلن الأطباء الذين يعملون بالمستشفيات الحكومية في نيجيريا، الإضراب عن العمل في مختلف أنحاء البلاد، في الوقت الذي تحاول فيه البلاد التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.
وذكر رئيس النقابة الوطنية للأطباء علي سوكومبا في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن قرابة 16 ألف طبيب من بين 41 ألف طبيب في نيجيريا يشاركون في الإضراب الذي يستمر إلى أجل غير مسمى للمطالبة بتحسين الرواتب وظروف العمل.
وأضاف سوكومبا أن الأطباء الذين يعملون في مراكز العزل الخاصة بفيروس كورونا سوف يشاركون في الإضراب.
ويقول العاملون في قطاع الصحة في نيجيريا إنهم يشعرون بالقلق جراء عدم توفير وسائل الوقاية اللازمة للحفاظ على سلامتهم أثناء أداء عملهم.
وذكرت منظمة الصحة العالمية في يوليو الماضي، أن عدد العاملين في مجال الصحة الذين أصيبوا بفيروس كورونا بأفريقيا يزيد عن 100 ألف شخص، وأن معظمهم من نيجيريا وجنوب افريقيا.
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