محافظ الأقصر يبحث تطورات مشروع إنشاء معديتين نهريتين جديدتين لخدمة الأهالي

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

عقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اجتماعًا مع وفد من شركة القناة للترسانة النيلية التابعة لهيئة قناة السويس، برئاسة المهندس محمد عبدالعزيز حسانين رئيس مجلس إدارة الشركة التي جرى التعاقد معها لإنشاء وبناء معديتين نهريتين جديدتين لخدمة أهالي الأقصر.

ناقش الاجتماع آخر مستجدات تنفيذ المعديتين النهريتين، وذلك بحضور العميد عبدالله عاشور حسن رئيس مركز ومدينة أرمنت ورئيس لجنة متابعة تنفيذ العقد، ووفد استشاري من القوات البحرية جرت الاستعانة به لتنفيذ المعديتين على أعلى مستوى.

خلال الاجتماع، جرى التأكيد على تنفيذ المعديتين وفق الجدول الزمني الموضوع، مع توفير أعلى درجات السلامة والأمان، علمًا بأنه جرت مخاطبة الجامعة الألمانية بالقاهرة عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتطبيق عناصر الهوية البصرية الخاصة بمحافظة الأقصر على المعديتين، وجرت الموافاة بتصميم مميز للهوية البصرية للمحافظة لتنفيذهما على المعدييتين، وفق بيان للمحافظة اليوم الإثنين.

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كما توجه الوفد إلى مقر شركة القناة للترسانة النيلية بمنطقة المحاميد بمدينة أرمنت غرب الأقصر، لمتابعة الأعمال على الطبيعة.

ويأتي المشروع لخدمة أهالي الأقصر، ورفع مستوى حركة النقل النهري بين البر الغربي والبر الشرقي، وذلك بالإضافة إلى المعديات التي تعمل حاليا، وهو في إطار السعي لتخفيف العبء على المواطنين، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة في مجال النقل والمواصلات، بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات العامة المرتبطة بالقطاع السياحي بالأقصر.

ومن المقرر إجراء استطلاع رأي على الصفحة الرسمية للمحافظة، لاختيار اسمين للمعديتين النهريتين الجديدتين من بين عدة أسماء سيجري طرحها في الاستطلاع ليختار بينهم المواطنين أسماء المعديتين، وذلك في خطوة يتم تطبيقها لأول مرة بالمحافظة.​