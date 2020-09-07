جونسون وماكرون يؤكدان الحاجة للتوصل سريعا لاتفاق بشأن بريكست

اتفق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على الحاجة لإحراز تقدم هذا الشهر على صعيد المحادثات بشأن "بريكست" والتوصل سريعا إلى نتيجة.

وقال مكتب جونسون في بيان عقب محادثة هاتفية إن "رئيس الوزراء والرئيس ماكرون اتفقا على أهمية إحراز تقدم هذا الشهر والتوصل سريعا إلى نتيجة فيما يتعلق بالمحادثات".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه أجرى "مناقشة جيدة جدا" مع رئيس الوزراء البريطاني، شملت مسائل متعددة من بينها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكتب ماكرون عبر تغريدة في "تويتر" أنه ناقش مع جونسون مسائل مثل تعزيز التعاون في مكافحة مهربي المهاجرين، والوضع في لبنان، ومستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

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وذكرت صحيفة "تليغراف" يوم الأحد، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعتزم منح الاتحاد الأوروبي مهلة 38 يوما فقط لتوقيع اتفاق "بريكست" للانسحاب من الاتحاد.

ولفتت الصحيفة إلى أن جونسون حذر من أنه في حال لم يتم إحراز تقدم

بحلول 15 أكتوبر، فإن بريطانيا ستقبل بالخروج "بدون اتفاق" و"تمضي قدما".

وقالت الصحيفة إن جونسون سيوضح أن المملكة المتحدة "لا يمكنها أن تتساهل ولن تتساهل في الأمور الأساسية والتي تعني أن تكون بلدا مستقلا" من أجل الحصول على اتفاق تجاري.

وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" قد أشارت إلى أن الحكومة البريطانية تعتزم إصدار تشريع يتجاوز أجزاء رئيسية من اتفاق "بريكست" للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ما ينذر بخطر انهيار المفاوضات مع بروكسل.

والأسبوع الماضي، حمّلت باريس المملكة المتحدة مسؤولية مراوحة مفاوضات خروج هذا البلد من الاتحاد الأوروبي مكانها، واصفة تعاطي لندن مع هذه المفاوضات بالمتعنت وغير الواقعي.