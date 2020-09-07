الأطباء المعالجون للمعارض الروسى نافالنى: فاق من غيبوبته وبدأ يسترد الوعى

قال الأطباء المعالجون للمعارض الروسي البارز أليكسي نافالني في العاصمة الألمانية برلين، إنه فاق من غيبوبته وبدأ يسترد الوعي.
العلاج، حسبما ذكرت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية اليوم الإثنين، بأن نافالني تم إخراجُه من غيبوبته ويجري فصله عن جهاز التنفس الصناعي.
وأفاد المستشفى الألماني الذي يتلقى نافالني فيه
وأضاف المستشفى أن نافالني "يستجيب للمنبهات اللفظية، ولا يزال من المبكر جدًا قياس الآثار المحتملة طويلة المدى لتسممه الشديد".
وكان نافالني قد جرى نقله إلى مستشفى شاريتيه بألمانيا قادمًا من سيبيريا للعلاج.
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