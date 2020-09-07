اعتماد تدريس الدراسة التقويمية في طب البترجي

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد

الأكاديمي عقد تنفيذ الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي لبرنامج بكالوريوس الطب البشري في كلية البترجي الطبية، وذلك بمقر الهيئة في مبنى الندى بالرياض.وقع العقد من جانب المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي " اعتماد " المدير التنفيذي للمركز الدكتور سهيل بن سالم باجمّال، ومن جانب كلية البترجي الطبية عميد الكلية الدكتور أسامة بن عدنان كنسارة.الجدير بالذكر أن المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي قد اعتمد ستة برامج في كليات الطب في المملكة، كما تمت جدولة ستة برامج أخرى خلال الفصل الدراسي الحالي، إضافة إلى عزم المركز على جدولة ستة برامج أخرى في المدة القادمة.كما تجدر الإشارة إلى أن المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي يعمل حاليًا على الحصول على الاعتراف من الاتحاد الدولي للتعليم الطبي (WFME)، حيث وضّح تعميم هيئة تعليم طلاب الطب الأجانب (ECFMG) الذي يشترط - بحلول عام 2024م - أن يكون الطالب الذي درس الطب خارج أمريكا الشمالية والراغب في الحصول على ترخيص لإكمال الدراسات العليا السريرية في الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون متخرجًا من كلية طب معتمدة من جهة اعتماد معترف بها من الاتحاد الدولي للتعليم الطبي (WFME).يذكر أن المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي هو أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويهدف إلى دعم جودة مؤسسات التعليم فوق الثانوي وبرامجها وتقويمها واعتمادها من خلال نظامٍ وإجراءاتٍ تتسم بالموضوعية والشفافية، وصولاً إلى كسب ثقة المجتمع المحلي والعالمي في مخرجات المؤسسات والبرامج التعليمية .