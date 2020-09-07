كردستان يسجل أعلى نسبة إصابات يومية منذ تفشي كورونا

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، الاثنين، عن تسجيل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا المستجد منذ تفشي الجائحة.



وقالت الوزارة، في بيان نشرته

قناة "السومرية نيوز" العراقية، إنها سجلت 788 إصابة، بعدما أجرت 5050 فحصًا جديدًا في كل من أربيل، والسليمانية، وكرميان، ودهوك، وحلبجة.

وبهذه الإحصائية، يصل المجموع الكلي للإصابات في إقليم كردستان منذ تفشي الجائحة إلى 32 ألفًا و998 مصابًا، شفي منهم 20 ألفًا و923، بينما بلغت حالات الوفاة 1231 شخصًا.