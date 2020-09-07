أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، الاثنين، عن تسجيل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا المستجد منذ تفشي الجائحة.
قناة "السومرية نيوز" العراقية، إنها سجلت 788 إصابة، بعدما أجرت 5050 فحصًا جديدًا في كل من أربيل، والسليمانية، وكرميان، ودهوك، وحلبجة.
وقالت الوزارة، في بيان نشرته
وبهذه الإحصائية، يصل المجموع الكلي للإصابات في إقليم كردستان منذ تفشي الجائحة إلى 32 ألفًا و998 مصابًا، شفي منهم 20 ألفًا و923، بينما بلغت حالات الوفاة 1231 شخصًا.
كانت هذه تفاصيل خبر كردستان يسجل أعلى نسبة إصابات يومية منذ تفشي كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.