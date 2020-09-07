رحبت الحكومة الأفغانية اليوم الإثنين بالبيان الصادر عن رئيسي بعثتي الاتحاد الأوروبي وكندا حول محادثات السلام الوشيكة مع وفد حركة طالبان المسلحة وفقا لموقع روسيا اليوم.
المحادثات بنوايا حسنة وبناءة، وهو ما تجلى في قرارنا بإطلاق سراح سجناء طالبان، الخطوة التي أعتبرها البيان الأوروبي بأنها بادرة حسن نية لبناء الثقة".
وقالت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان نقلته وكالة أنباء خامة برس الأفغانية على موقعها الالكتروني إن البيان يسلط بحق الضوء على الفرصة التاريخية التي تفرضها هذه المحادثات...ولذلك، تعتزم حكومة جمهورية أفغانستان اغتنام الفرصة لإنهاء الصراع من خلال المفاوضات".
وأكدت الخارجية الأفغانية:" أن كابول تدخل هذه
في الوقت نفسه، حثت الحكومة الأفغانية طالبان على الرد بالمثل من خلال الموافقة على "وقف إطلاق النار وخفض فوري للعنف"، وأكدت أن البلاد ترى أن جميع مواطنيها، بمن فيهم النساء، متساويين في حقوقهم الأساسية.
وأضاف البيان أن:" أفغانستان تود أن تشكر الاتحاد الأوروبي والدول الصديقة الأخرى لدعمها الثابت لعملية السلام في أفغانستان".
وكان رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في كابول وسفير كندا قد أكدا أن المحادثات الأفغانية الداخلية المقبلة يجب أن تحافظ على "الديمقراطية وحقوق الإنسان" لجميع أطياف الشعب الأفغاني.
وفي بيان مشترك صدر يوم أمس الأحد، قال الممثلان إن من أهم الإنجازات التي تحققت في أفغانستان خلال العقدين الماضيين تمثلت في زيادة احترام "حقوق الإنسان وسيادة القانون والحريات الديمقراطية، بما في ذلك زيادة احترام حقوق وحريات النساء والفتيات" التي يجب أخذها في الاعتبار أثناء مفاوضات السلام.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة الأفغانية تشيد بموقفي الاتحاد الأوروبي وكندا بشأن عملية السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.