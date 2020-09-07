صادرات الصين تنتعش في ظل انكماش اقتصادي يعصف بالعالم

كشفت البيانات الجمركية الإثنين أن الصادرات الصينية شهدت ارتفاعا في أغسطس الماضي في تزايد متواصل للشهر الثالث على التوالي مسجلة نموا بنسبة 9.5 % مقارنة بالعام الماضي وفقا لموقع روسيا اليوم.
وفسر الخبراء هذا التطور بإعادة الفتح التدريجي للاقتصادات العالمية، لا سيما شركاء الصين، بعد أشهر من الإغلاق بسبب جائحة كورونا.
وبالتالي فإن ارتفاع الطلب الخارجي، رفع حجم الطلبات الدولية على منتوجات المصانعالصينية خلال الشهر الماضي، ولا شك أن المنتجات الطبية المرتبطة بجائحة كورونا والمنتجات الإلكترونية، وفقا للبيانات، ساهمت في تنشيط الصادرات.
من جهة أخرى، يعتبر المستوى الذي بلغه نمو صادرات الصين في أغسطس الأعلى منذ شهر مارس من العام 2019، بينما لم يُتوقع أن يتجاوز نسبة 7,1 %، ولا أن يفوق فائضالميزان التجاري 50 مليار دولار فيما بلغ في الواقع 59 مليار دولار.
أما الواردات فقد شهدت تراجعا بنسبة 2,1 % في أغسطس متجاوزة التوقعات التي حددت هذه النسبة مبدئيا بـ: 0.1 %، مقابل 1,4 % في يوليو. ويرى الخبراء أنها مرتبطة بالعقوبات الأمريكية على الصين وبقاء الطلب الداخلي لهذا البلد في مستويات ضعيفة.
ويشكل انتعاش الصادرات الصينية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مؤشرا إيجابيا، لكنه يبقى معرّضا للهزات في ظل غموض الآفاق الاقتصادية عالميا طالما لم يتم التخلص من وباء كورونا.
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