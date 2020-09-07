بيلاروسيا: ملثمون اعتقلوا زعيمة الاحتجاجات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 سبتمبر 2020 07:20 مساءً - منذ 5 دقائق

اعتقل ملثمون مجهولون زعيمة الاحتجاجات البارزة في البلاد ماريا كوليسنيكوفا في وسط العاصمة مينسك، صباح الاثنين، ونقلوها في حافلة صغيرة، بحسب ما نقلت بوابة “توت.باي” الإعلامية في روسيا البيضاء (بيلاروسيا).

ولعبت كوليسنيكوفا، وهي عضو في مجلس تنسيق المعارضة ومن أشد منتقدي رئيس البلاد الكسندر لوكاشنكو، دورا رئيسيا خلال أسابيع من الاحتجاجات واسعة النطاق والإضرابات التي نفذها المحتجون ممن يتهمون لوكاشينكو بتزوير نتيجة الانتخابات لإعادة انتخابه.

وينفي لوكاشنكو هذه الادعاءات ويتهم قوى خارجية بمحاولة الإطاحة به من خلال ثورة.

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وكان ثلاثة ديبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قالوا لرويترز إن الاتحاد يستعد لفرض عقوبات اقتصادية على 31 من كبار المسؤولين في روسيا البيضاء، بينهم وزير الداخلية، في وقت لاحق هذا الشهر بسبب الانتخابات والحملة القمعية التي تلتها.

وتظاهر عشرات الآلاف يوم الاحد في جميع أنحاء البلاد مطالبين لوكاشنكو بالتنحي، واعتقلت قوات الأمن 633 متظاهرا، على ما ذكرت السلطات في روسيا البيضاء.

وقال حلفاء كوليسنيكوفا إنهم يتحققون من التقرير الذي يتحدث عن اعتقالها، وإنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى أعضاء آخرين في فريقها أيضا ويشعرون بقلق على سلامتهم.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن شرطة مينسك قولها إنها لم تعتقل كوليسنيكوفا، بحسب (أ ف ب).