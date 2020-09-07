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الملك سلمان يبحث مع بوتين العلاقات الثنائية ومواجهة كورونا

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 سبتمبر 2020 07:20 مساءً - منذ 44 دقيقة

العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود

بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعمال دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، والجهود الموحدة ضمن اجتماعاتها للتغلب على آثار جائحة والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وأبدى الملك سلمان، في اتصال هاتفي مع بوتين، حرص المملكة على تعزيز العلاقات الثنائية مع روسيا الاتحادية، والارتياح لزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

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وأكد العاهل على الدور البناء لروسيا الاتحادية في مجموعة (أوبك بلس) لتحقيق استقرار وتوازن السوق البترولية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

من جهته، أشاد الرئيس الروسي بجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين، معبراً عن سعادته بتطور العلاقات بين البلدين والتعاون المثمر مع المملكة في مجال الطاقة.

وأشار بوتين إلى التواصل الجاري حالياً حول اللقاح الروسي لفيروس كورونا المستجد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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