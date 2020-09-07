نافالني استعاد وعيه بعد الغيبوبة .. فهل ستقلب أقواله المعادلة؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 سبتمبر 2020 07:20 مساءً - منذ ساعة واحدة

في تطور مفاجئ في قضية المعارض الروسي الشرس أليكسي نافالني، استفاق نافالني من غيبوبته بعد أن شكل مرضه أزمة حقيقية بين مختلف الدول مع موسكو، لا سيما بعد أن اتهمت ألمانيا روسيا بتسميم نافالني للتخلص منه، وعلى أثر اتهام ألمانيا خرجت تصريحان نارية من الدول الأوروبية التي طالبت روسيا أن تكون شفافة في التحقيقات بشأن تسميم نافالني، ولوحت ألمانيا التي تقوم بعلاج نافالني في برلين، إلى عقوبات قد تفرضها على روسيا في حال ثبت ضلوعها بمرض نافالني. فيما اتهم الكرملين ألمانيا بتأجيل التحقيق، بحسب (أ ف ب).

وأعلن مستشفى شاريتيه ببرلين في بيان اليوم الاثنين أن المعارض الروسي أليكسي نافالني خرج من غيبوبة طبية.

وأكد المستشفى، الذي يعالج نافالني منذ نقله جوا إلى ألمانيا لتلقي العلاج بعد تعرضه لإعياء على متن رحلة داخلية روسية الشهر الماضي، أنه تم رفع أجهزة التنفس الصناعي عنه.

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وأردف في بيان مقتضب “لا يزال من المبكر تقييم الآثار المحتملة على المدى البعيد لإصابته الحادة بالتسمم”.

وكان قد صرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قال لصحيفة “بيلد”، “تحديد مهل أمر لا يساعد أحدا، لكن إذا لم يساهم الجانب الروسي في الأيام القليلة المقبلة في توضيح ما حدث، فسنضطر إلى مناقشة ردّ مع شركائنا”

وتجدر الإشارة أن ألمانيا قد أعلنت بأن نافالني قد تسمم بغاز الأعصاب، نوفيتشوك، وهي ذات المادة التي قالت بريطانيا إنها استخدمت في تسميم جاسوس روسي مزدوج وابنته في هجوم بأراضيها عام 2018.