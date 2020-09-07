لافروف: سوريا انتصرت بدعم روسي حاسم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 سبتمبر 2020 07:20 مساءً - منذ ساعتين

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف،خلال مؤتمر صحفي في دمشق مع نظيره السوري وليد المعلم، الاثنين، أن “سوريا انتصرت في الحرب على الإرهاب بدعم روسي حاسم”، واكد على أن “موسكو ستدافع عن مبدأ سيادة سوريا واستقلاليتها”.

وقال وزير الخارجية الروسي “بالدعم الحاسم من روسيا انتصرت سوريا على الإرهاب الدولي وعلى القوى الخارجية الداعمة له والتي سعت لتدميرها”.

وأضاف لافروف الذي يزور دمشق رفقة وفد روسي يضم عددا من المسؤولين، أن “بعض الدول والقوى الخارجية تحاول تمرير مخططاتها الخاصة وخنق الشعب السوري باستخدام العقوبات الاقتصادية”.

وأكد أن على “السوريين توحيد صفوفهم داخليا”، مشددا على أن “السوريين أنفسهم هم من يقرروا مصير بلدهم”.

وقال لافروف إن سوريا بحاجة إلى مساعدة دولية لإعادة بناء اقتصادها. ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، وقال إن موسكو تريد تسوية الصراع عبر الحوار.

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من جهته، قال بوريسوف إن موسكو تحاول مساعدة سوريا في كسر حصار اقتصادي سببته العقوبات الأميركية الجديدة التي تمنع تدفق الاستثمار الأجنبي على الاقتصاد السوري.

ورأى أن العقوبات التي تعرف باسم “قانون قيصر” لا تسمح “بجذب الاستثمار إلى الاقتصاد السوري، وفي واقع الأمر، هذا حصار، موقف هدام من جانب الولايات المتحدة والدول الغربية نبذل جهودا مشتركة لكسره”.

وتأتي زيارة الوفد الروسي في وقت تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة وتراجعاً في قيمة الليرة وسط مخاوف من أن تفاقمها العقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن بموجب قانون قيصر.

وتعدّ العقوبات، التي طاولت الرزمة الأولى منها 39 شخصاً أو كياناً بينهم الأسد وزوجته أسماء، الأكثر شدة بحق سوريا. وفي تموز، أعلنت واشنطن لائحة جديدة تضم 14 كياناً وشخصاً إضافيين، بينهم حافظ (18 عاماً)، النجل الأكبر لبشار الاسد، كما أعلن عن رزمة ثالثة الشهر الماضي.

ووصل لافروف صباح الإثنين إلى دمشق في أول زيارة يجريها لسوريا منذ 2012، بعد عام على اندلاع النزاع، لينضم إلى وفد برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء يوري بوريسوف وصل الى دمشق مساء الأحد.