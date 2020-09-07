كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - انت الان تقراء خبر داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم الإرهابى في سوسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن تنظيم داعش الإرهابى، اليوم الإثنين، مسؤوليته عن الهجوم الذى شهدته مدينة سوسة السياحية فى تونس، أمس الأحد، وأسفر عن مقتل رجل أمن من الحرس الوطنى وإصابة آخر.

وجاء فى بيان مقتضب لوكالة "أعماق" التابعة للتنظيم الإرهابى، أن "عنصراً من الشرطة التونسية قتل وأصيب آخرون أمس فى هجوم نفذه مقاتلو داعش بمدينة سوسة شرقى تونس"، حسبما نقل موقع "سايت إنتليجنس جروب" المتخصص فى مراقبة المواقع الجهادية.

هذا وكانت قد أذنت النيابة العامة في محكمة مكافحة الإرهاب بتونس، في ساعة متأخرة من ليل الأحد، بإيقاف 7 أشخاص على علاقة بالهجوم الإرهابي الذي حصل في محافظة سوسة بالوسط التونسي، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة، اليوم الاثنين.

وأكد الناطق الرسمي، في تصريح للإعلام التونسي، أن من بين الموقوفين زوجة أحد منفذي الهجوم، بالإضافة لشقيقتي إرهابي ثان يتحدر من مدينة مكثر في محافظة سليانة بالشمال الغربي لتونس، إلى جانب إيقاف "عناصر استقطاب".

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يذكر أن وزارة الداخلية التونسية، كانت قد أعلنت، الأحد، عن القضاء عن ثلاثة إرهابيين واعتقال رابع، نفذوا عملية إرهابية على مقربة من منطقة سياحية في محافظة سوسة، أسفرت عن وفاة عنصر من الحرس الوطني وإصابة آخر.

وكان الرئيس قيس سعيد قد تفقد مكان الهجوم وقال: "الشرطة الفنية يجب أن تتوصل إلى من يقف وراء هؤلاء (الإرهابيين)، ربما يكونون قاموا بالعملية منفردين أو ربما يكونون وراء تنظيم".

كذلك، توجه إلى مكان الهجوم كل من رئيس الوزراء هشام المشيشي ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.

وتوعد رئيس الوزراء في بيان لمكتبه "بالقضاء على الإرهابيين في القريب العاجل، واصفا إياهم بالجراثيم، مشددا على أن الحكومة لن تدخر جهدا من أجل دحر الإرهاب". ودعا "كل التونسيين إلى عدم الخوف".