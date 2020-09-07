نجم روما يحط في ميلانو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن إنتر ميلان الإيطالي اقترب من حسم صفقة الصربي، ألكسندر كولاروف، من روما في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ونشر موقع "توتو ميركاتو"، مقطع فيديو يعرض لحظة وصول كولاروف إلى مدينة ميلانو، تمهيدًا لإجراء الفحوصات الطبية وتوقيع العقود والانضمام لتدريبات إنتر ميلان.
وكان إنتر قد توصل لاتفاق مع نظيره روما واللاعب على جميع الشروط، ومن المقرر أن ينضم كولاروف للنيراتزوري في صفقة دائمة.
وتألق كولاروف في الموسم المنصرم، بعدما سجل 7 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة في 32 مباراة بالدوري الإيطالي.
يذكر أن إنتر ميلان تمكن من تدعيم صفوفه بظهير أيمن في وقت سابق، بضم المغربي أشرف حكيمي من ريال مدريد.
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