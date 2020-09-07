باكستان تبني مفاعلين نوويين للعمليات التجارية

الإثنين 7 سبتمبر 2020

تعاقدت باكستان مع شركة الطاقة النووية الوطنية الصينية على بناء مفاعلين نوويين في مجمع كراتشي للطاقة النووية حيث تعمل المحطة النووية كنوب منذ عام 1972 وتنتج 137 ميجاوات وسيتم انجاز وحدتين في المحطتين كنوب-2 وكنوب -3 لاستخدامهما في العمليات التجارية في العامين القادمين.



ونقلت وسائل الأعلام الباكستانينة عن الشركة الصينية انها أكملت بنجاح الأختبارات الوظيفية في أحد المفاعل النووية في باكستان الذي استخدم لأول مرة التقنية الصينية " هوا لونج ون "ووضع أساسا للعمليات الرئيسية اللاحقة بما في ذلك تحميل الوقود النووي وتوليد الطاقة.

ما أهمية الطاقة النووية؟

تقول دراسة نشرتها شركة إكسون موبيل في 2018 إن الطبقة الوسطى التي تتزايد أعدادها في العالم ستكون بحاجة إلى المزيد من الطاقة التي يمكن أن يعوّل عليها وبأسعار رخيصة.

ومع زيادة دعوات الحفاظ على البيئة والدعوة إلى تقليص انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، الذي يتولد عن استخدام الطاقة المعتمدة على مصادر تقليدية من النفط أو الغاز الطبيعي، يواجه العالم معضلة تتمثل في الحفاظ على التوازن بين حماية البيئة وزيادة الاعتماد على طاقة أكثر موائمة، تتطلب استثمارات ضخمة وتقنيات متقدمة.

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ما هي فوائد الطاقة النووية؟

لا تقتصر فوائد محطات الطاقة النووية على توليد الكهرباء، بل إنها أيضا تفيد الأطباء في تشخيص الأمراض وعلاجها. وتساعد العلماء في استكشاف أعماق المحيطات، وتوفر للغواصات طاقة نقية تسير بها بدون قطرة غاز.

كما تساعد الطاقة النووية أيضا المسبارات الفضائية في السفر لمسافات تبلغ ملايين الأميال باستخدام مولدات نووية للطاقة.

ويستخدم الإشعاع النووي في معالجة الأغذية وقتل البكتريا فيها، وفي قتل الحشرات والطفيليات التي تسبب الأمراض.

كما يستخدم أيضا بنسبة ضئيلة في بعض أجهزتنا المنزلية، مثل أجهزة كشف الدخان، والناسخات الإلكترونية، ويستخدم أيضا في تعقيم بعض المواد والأجهزة.