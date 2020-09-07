"طبية عجمان" تجري فحوصات كورونا لطلبة المدارس

الإثنين 7 سبتمبر 2020

تواصل " منطقة عجمان الطبية " إجراء فحوصات فيروس " كورونا " لطلبة المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة عجمان عبر فريق طبي متخصص في هذا الشأن.



و قال حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية في هذا الشأن إن هذه الخطوة تأتي ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان ومتابعة الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي و اهتمام وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية ممثلة في منطقة عجمان الطبية ووزارة التربية والتعليم بشأن توفير بيئة تعليمية خالية من فيروس كرونا حتى يتمكن طلابنا من الاقبال على التعليم و الانخراط في الدراسة باطمئنان.

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و أضاف مدير طبية عجمان أن المنطقة الطبية أعدت الفرق الطبية اللازمة للقيام بهذا العمل إلى جانب توفير قاعة متخصصة بمركز البيت متوحد لفحص طلاب وطالبات المدارس الخاصة تحت إشراف فريق طبي من مركز الطب الوقائي بعجمان فيما يجري فريق طبي آخر من إدارة الرعاية الصحية الأولية فحوصات "كورونا" لطلاب وطالبات المدارس الحكومية .. و أوضح أن فحوصات الطلاب تجري بقاعة مدرسة حميد بن عبدالعزيز للتعليم الثانوي فيما تجرى الفحوصات الخاصة بالطالبات بقاعة مدرسة الزوراء للتعليم الثانوي.

و أشار الشامسي إلى أن هذه الفحوصات تتم للطلاب والطالبات من عمر 12 سنة فما فوق و خاصة الطلاب الذين يدرسون في مدارسهم مع امكانية حصول الطلبة الذين يدرسون عن بعد على هذه الفحوصات وقال إنه سيتم اعتبارا من الأربعاء المقبل فتح مركز آخر لفحص طلاب المدارس الخاصة بقاعة جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية على أن تستمر جميع الفحوصات لمدة شهر قابلة للتمديد.