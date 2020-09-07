شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا ... 2948 حالة إصابة يومية بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أفادت بيانات حكومية نشرت اليوم الاثنين بأن بريطانيا سجلت 2948 حالة إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19 بانخفاض طفيف عن 2988 حالة سجلتها أمس. وشهدت حالات الإصابة اليومية ارتفاعا بلغ نحو ألف حالة خلال شهر أغسطس آب لكنها بدأت في الزيادة في الأيام القليلة الماضية. وزادت قدرة بريطانيا على الفحص منذ بلوغ الموجة الأولى من التفشي ذروتها في وقت سابق هذا العام.

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