كورونا المستجد: أكثر من 27 مليون إصابة عالميا .. والهند تتجاوز البرازيل

ـ استمرار انخفاض أعداد المصابين في السعودية

ـ 805 إصابات جديدة في الكويت

ـ إيران تسجل أعلى إصابات يومية في 10 أيام

ـ الدنمارك تعيد فرض بعض القيود

ـ أكثر من 17 ألف وفاة في روسيا

ـ اللقاح مجاني للأستراليين مطلع العام

ـ تقطع السبل بالعشرات في مطار كوالالمبور

ـ ماليزيا تسجل أكبر زيادة في الإصابات خلال 3 أشهر

باريس ـ عواصم ـ وكالات:

يواصل فيروس كورونا الانتشار عالميا ليزيد عدد الإصابات به على 27 مليونا ويتجاوز عدد الوفيات 893 ألفا. يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 90 ألفا و 802 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وبذلك تتجاوز الهند البرازيل، لتصبح ثاني أكثر دولة في العالم تسجيلا لحالات الاصابة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأميركية. وذكرت شبكة ان دي تي في الهندية أن أمس الإثنين هو ثاني يوم على التوالي تسجل فيه الهند حالات إصابة يومية تتجاوز 90 ألف حالة. وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في الهند 4 ملايين و204 آلاف و 613 حالة.

خليجيا، أعلنت وزارة الصحة السعودية استمرار انخفاض أعداد المصابين بالفيروس في المملكة لليوم العاشر مسجلة 756 إصابة. وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة تسجيل 805 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 90387 . في حين أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وثلاث حالات وفاة. كما سجلت ليبيا رقما قياسيا جديدا لعدد الإصابات اليومية بكورونا، حيث أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التابع لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الليبية، تسجيل 1085 حالة إصابة جديدة أمس الاول. وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 151 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 99863 حالة من ضمنهم 78108 حالات تم شفاؤها، و5530 حالة وفاة”.

دوليا، سجلت وزارة الصحة الإيرانية 2152 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى زيادة يومية في عشرة أيام ليصل إجمالي الإصابات في ايران إلى 388810 حالات. بدورها، تعتزم الدنمارك إعادة فرض بعض القيود لاحتواء تفشي فيروس كورونا، وذلك عقب تسجيل أسوأ ارتفاع لحالات الاصابة بالفيروس منذ ذروة تفشيه. الى ذلك، أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 5185 إصابة جديدة بكورونا ونقل موقع “روسيا اليوم” عن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا أنه تم تسجيل 51 حالة وفاة جديدة بكورونا. وبلغت حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 17871 حالة، فيما تجاوز إجمالي المصابين مليونا و30 ألف حالة. وفي أستراليا من المقرر أن يكون الأستراليون “من بين أوائل الشعوب في العالم” الذين يحصلون على لقاح ضد كوفيد19 بعد أن توصلت الحكومة إلى اتفاق بقيمة 7ر1 مليار دولار أسترالي (2ر1 مليار دولار أميركي) مع شركات الأدوية للحصول على تطعيم جماعي مجاني بدءًا من أوائل عام 2021. وفي الصين أفادت لجنة الصحة الوطنية بأنها تلقت تقارير عن تسجيل 12 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس الاول. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة أن جميع الحالات الجديدة قادمة من الخارج. وفي كوريا الجنوبية أعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها تسجيل 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. وفي ماليزيا تقطعت السبل بالعشرات في مطار كوالالمبور الدولي بعد فرض حظر على استقبال الوافدين من 23 دولة. وتم منع نحو 50 ماليزيا وصلوا على متن رحلة جوية من لندن من مغادرة المطار، وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، بعد ارتباك واضح بين المسؤولين حول ما إذا كان الحظر يشمل الماليزيين القادمين من الدول المدرجة في القائمة السوداء. بدورها، سجلت السلطات الصحية في ماليزيا 62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى زيادة تشهدها ماليزيا منذ أوائل يونيو. ويتزامن ذلك مع قرار الحكومة منع دخول حاملي تصاريح الهجرة الطويلة الأجل القادمين من دول ترتفع فيها أعداد الإصابات. على صعيد متصل، سجلت ميانمار أعلى زيادة في الإصابات بفيروس كورونا في يوم واحد بإصابة 100 حالة جديدة ، حسبما ذكرت وزارة الصحة والرياضة.