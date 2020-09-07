اتخذت اللجنة الوطنية العليا للصحة والسلامة، الاثنين، قرارات عدة منها تحديد نسبة 50٪ بشأن دوام الموظفين. وقال عضو اللجنة عمر الوائلي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان" اللجنة العليا عقدت اجتماعها السابع عشر برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبحضور كافة أعضاؤها". واضاف الوائلي ان "اللجنة عدة قرارات مهمة على ضوء ما طرح في جدول الأعمال ومن أهمها تحديد نسبة 50٪ فيما يتعلق بالدوام الرسمي للموظفين في المؤسسات والوزارات الحكومية".



واوضح ان "اللجنة أتخذت قرارا بأستئناف التبادل التجاري طيلة أيام الأسبوع وفي كافة المنافذ البرية حصرا، وكذلك فتح المطاعم واستئناف والفعاليات واوضح ان "اللجنة أتخذت قرارا بأستئناف التبادل التجاري طيلة أيام الأسبوع وفي كافة المنافذ البرية حصرا، وكذلك فتح المطاعم واستئناف والفعاليات الرياضية وفق شروط صحية واجب الالتزام بها على أن تنفذ اعتباراً من 12 أيلول من الشهر الجاري".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة العليا تتخذ قرارات عدة منها تحديد نسبة دوام الموظفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.