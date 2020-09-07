التربية تعلن فتح باب التقديم الى الكلية التربوية المفتوحة

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي للوزارة، إن "وزير التربية علي حميد الدليمي صادق على محضر مجلس الكلية التربوية وان التقديم على الدراسة فيها سيكون اعتبارا من الأول من شهر أيلول الحالي وينتهي في الـ6 من كانون الثاني لعام 2021".كما دعا البيان الراغبين بالتقديم الى "مراجعة المراكز الدراسية في بغداد والمحافظات والفروع التابعة لها بشكل مباشر من اجل الحصول على الاستمارة الخاصة بالتقديم".

واشار البيان الى ان "التقديم سيكون لأقسام العلوم (علوم الحياة – الفيزياء) وقسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وقسم التربية الفنية وقسم التربية الإسلامية وقسم الرياضيات وقسم التربية الخاصة وقسم الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي وقسم العلوم التربوية (الادارة التربوية معلم الصفوف الأولية، تعليم الكبار، رياض الاطفال) وقسم اللغة الانكليزية وقسم اللغة العربية وقسم الاجتماعيات (التاريخ – الجغرافية)، وأخيراً اللغة السريانية".