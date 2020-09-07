الصحة العالمية: وفيات العراق بكورونا أقل من المعدل العالمي

أكد مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق ورئيس بعثتها أدهم إسماعيل، الاثنين، أن منظمته ووزارة الصحة تمكنتا من تقليل الوفيات إلى حدود 3% وهو أقل من المعدل العالمي.



وقال إسماعيل في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية إن "الوضع في العراق مقلق كما أن زيادة أعداد الإصابات جاء نتيجة تأخر الفحوصات، فضلاً عن التجمعات".

وأضاف أننا "نتوقع زيادة الإصابات لكن طالما لا يزيد عن الاعتيادي فذلك مؤشر جيد"، مؤكداً "تمكنا في وزارة صحة ومنظمة صحة عالمية ان نخفف من حدة الانتشار كون الخطة التي رسمت قد تغيرت وقمنا بزيادة قدرة المستشفيات على التعامل مع المرضى كون نسبة الوفيات اصبحت اقل من 100 كل يوم وتمكنا خلال شهرين من تقليل عدد الوفيات لحدود 3%، وهو اقل من المعدل العالمي".

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واستدرك أن "التجمعات وفتح المجال الأنشطة وفتح التعايش بدون ضوابط، أدت إلى زيادة الاصابات، لذلك نحن بحاجة إلى التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية ويمكن تجنب الإصابة بالوباء إلى 40% لمجرد ارتداء الكمامة و60% بتجنب الاختلاط والتجمعات".

وتوقع إسماعيل أن "هناك موجة ثانية في الشتاء المقبل للفيروس كون نشاط الفيروس يزيد مع انخفاض درجات الحرارة ونتوقع تكون خلال شهري تشرين الأول والثاني، والحل الوحيد الاجراءات الصحية الوقائية".