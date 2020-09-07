الاستخبارات: اعتقال المسؤول العسكري لجنوب بغداد قبل تسلمه منصبه بساعات

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين، عن اعتقال ما يسمى "المسؤول العسكري الجديد" لجنوب بغداد قبل تسلمه منصبه بساعات.
وقالت الاستخبارات في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بعملية استخبارية نوعية جريئة ومعلومات غاية بالدقة ومتابعة مستمرة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السادسة واستخبارات اللواء ٢٤ وقوة من اللواء اعلاه وبكمين محكم نصب في منطقة ابي غريب من الاطاحة بالمسؤول العسكري الجديد لنا يسمى بقاطع جنوب بغداد والقاء القبض عليه اثناء عودته من شمال العراق لاستلام منصبه الجديد".
وأضافت أن المعتقل "هو احد الارهابيين الذين شاركوا بالهجوم على الفوج الاول للواء ٥٤ قبل فترة ومصاب لمشاركته القتال ضد قواتنا الامنية ابان معارك التحرير وهو من اهم المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".
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