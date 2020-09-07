إخلاء سبيل 5 مشاهير بكفالات مالية في الكويت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أخلت النيابة العامة الكويتية، سبيل 5 مشاهير بكفالات مالية من 2000 دينار إلى 20 ألف دينار.



هذا وقد وجهت النيابة لهم تهما تتعلق بشبهات «غسل أموال» وإعلانات غير مشروعة. وفقا لصحيفة القبس الكويتية.

Advertisements

وذكرت الصحيفة، أن الكفالات المالية متفاوتة، ولن يتم إطلاق سراحهم إلى حين دفعها في مبنى أمن الدولة.

وبحسب مصدر قانوني، إن اختلاف الكفالات المالية للمشاهير، تأتي بسبب اختلاف جسامة التهم المسندة إليهم، وقيمة الأموال المشبوهة التي دخلت أرصدتهم، حيث كلما ارتفعت المالية كانت التحريات أخطر فيها.

وكانت النيابة العامة قد استدعت المتهمين للتحقيق معهم في تضخم أرصدتهم وغسل الأموال.