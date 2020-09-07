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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تمدد صلاحية الإقامة للوافدين خارج المملكة بتأشيرة المهن التجارية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم الاثنين، عن تمديد صلاحية الإقامات المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة من المهن التجارية آلياً.
وقالت الهيئة على حسابها الرسمي في "تويتر"، إن ذلك يتعلق بالإقامات التي انتهت صلاحيتها خلال الفترة التي تتراوح بين 1 أغسطس 2020 وحتى 31 أغسطس 2020.
وأشارت إلى أن ذلك سيكون من دون مقابل ولمدة شهر من تاريخ انتهاء الإقامة، وبالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومركز المعلومات الوطني.
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