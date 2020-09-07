اخبار العالم

السعودية تمدد صلاحية الإقامة للوافدين خارج المملكة بتأشيرة المهن التجارية

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تمدد صلاحية الإقامة للوافدين خارج المملكة بتأشيرة المهن التجارية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020

السعودية تمدد صلاحية الإقامة للوافدين خارج المملكة بتأشيرة المهن التجارية

متابعات_ الخليج 365

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم الاثنين، عن تمديد صلاحية الإقامات المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة من المهن التجارية آلياً.

Advertisements

 

وقالت الهيئة على حسابها الرسمي في "تويتر"، إن ذلك يتعلق بالإقامات التي انتهت صلاحيتها خلال الفترة التي تتراوح بين 1 أغسطس 2020 وحتى 31 أغسطس 2020.

 

وأشارت إلى أن ذلك سيكون من دون مقابل ولمدة شهر من تاريخ انتهاء الإقامة، وبالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومركز المعلومات الوطني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تمدد صلاحية الإقامة للوافدين خارج المملكة بتأشيرة المهن التجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا