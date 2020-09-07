السعودية.. السجن 124 عاما بحق 8 اشخاص مدانين في مقتل خاشقجي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020

الخليج 365

أعلن المتحدث الرسمي للنيابة العامة في المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين، صدور أحكام نهائية تجاه المتهمين بقتل المواطن السعودي جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي في تركيا في الثاني من تشرين أول/ أكتوبر من العام الماضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124سنة لكل المدانين بعد أن تنازل ذوي القتيل عن حقهم الشرعي.



وأكد المتحدث الرسمي للنيابة العامة في بيان اليوم الاثنين ، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن "المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت أحكاماً بحق ثمانية أشخاص مدانين، واكتسبت الصفة القطعية؛ طبقاً للمادة(210) من نظام الإجراءات الجزائية", موضحاً" أن هذه الأحكام وفقاً لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 سنة طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي".

وأعلنت النيابه العامه أن" الأحكام قضت بالسجن 20 عاماً على خمسة من المدانين حيال كل فرد منهم، وثلاثة من المدانين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات لكل واحد منهم وسبع سنوات لاثنين منهم ".

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واضاف المتحدث أن هذه الأحكام أصبحت نهائيةً واجبة النفاذ؛ طبقاً للمادة (212) من نظام الإجراءات الجزائية.

وأوضح المتحدث الرسمي" أنه بصدور هذه الأحكام النهائية تنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص وفقاً للمادتين (22 ، 23) من نظام الإجراءات الجزائية".

كان أبناء جمال خاشقجي قد أعلنوا في 22 آيار/مايو الماضي العفو عن قاتل والدهم، وذلك بعد سلسلة طويلة من المحاكمات التي انتهت بالحكم بإعدام خمسة مدانين وسجن ستة آخرين.

وقال نجل خاشقجي الأكبر صلاح أنذاك في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ببيان مقتضب جاء فيه "في هذه الليلة الفضيلة من هذا الشهر الفضيل (رمضان الماضي)، نسترجع قول الله تعالى في كتابه الكريم"، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين"، مضيفاً "لذلك نعلن، نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجي، أننا عفونا عمن قتل والدنا، رحمه الله، لوجه الله تعالى، وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عزّ وجلّ".

وفي كانون أول/ديسمبر عام 2019، أعلنت النيابة العامة الحكم إعدام خمسة أشخاص بعد إدانتهم وسجن ستة آخرين لمشاركتهم في قتل الصحفي المعروف على نطاق واسع داخل بلاده وخارجها، وكانت السلطات السعودية أصدرت بياناً أعلنت فيه توقيف 18 شخصاً في إطار التحقيقات معهم حول هذه القضية.

وامتدت محاكمات المتهمين، تسع جلسات، حضرها دبلوماسيون ومندوبون عن عدد من السفارات الأجنبية في السعودية، إلى جانب منظمات حقوقية، وصدر الحكم الابتدائي في الجلسة العاشرة.