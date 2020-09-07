بريطانيا تسجل 2948 حالة إصابة يومية بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020

الخليج 365

أفادت بيانات حكومية نشرت اليوم الاثنين بأن بريطانيا سجلت 2948 حالة إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19 بانخفاض طفيف عن 2988 حالة سجلتها أمس.

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وشهدت حالات الإصابة اليومية ارتفاعا بلغ نحو ألف حالة خلال شهر أغسطس آب لكنها بدأت في الزيادة في الأيام القليلة الماضية.

وزادت قدرة بريطانيا على الفحص منذ بلوغ الموجة الأولى من التفشي ذروتها في وقت سابق هذا العام.