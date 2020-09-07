المحاكمات عن بعد.. 5925 جلسة في أسبوع تهم 6900 معتقل

أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن حصيلة المحاكمات عن بعد في مختلف المحاكم المغربية، خلال الفترة الممتدة، ما بين 31 غشت إلى 4 شتنبر، التي همت 5925 قضية، تم إدراجها.
وأفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في بلاغ له، أنه استفاد من الجلسات المذكورة 6900 معتقلً، عبروا عن موافقتهم، إذ تمت محاكمتهم عن بعد، تفاديا لكل المخاطر الوبائية المحتملة في الظرفية الاستثنائية، التي تمر منها المملكة، وذلك خلال أربعة أشهر.
وكانت صيغة المحاكمات عن بعد قد انطلقت، شهر أبريل الماضي، بعد أسابيع من توقيف عمل المحاكم، إثر انتشار فيروس كورونا، قبل أن تعتمد هذه الصيغة كحل وسط.
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