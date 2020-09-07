أصدر الفنان المصري، محمد رمضان، والنجم الفرنسي الكونغولي “ميتر جيمس”، ليلة أمس الأحد، عملهما “يا حبيبي”، وهو العمل الذي يشكل ثمرة للقائهما في حفل نجوم ساحة الفنا في مراكش، نهاية السنة الماضية.
وأنجز “ميتر جيمس”، ورمضان الكليب في دبي الإماراتية، الأسبوع الماضي، في حين أن الأغنية سجلت في وقت سابق من السنة الحالية.
وتزامنا مع إصدار الكليب، تم عرضه في شوراع نيويورك الأمريكية، وجدة في السعودية، برعاية منصة الموسيقى العالمية spotify، التي صرح لها رمضان حول العمل المذكور:”من إفريقيا إلى العالم! متحمس جداً لتقديم أغانينا إلى جمهورٍ جديد حول العالم. لقد كان التعاون الغنائي مع جيمس تجربة رائعة بالنسبة إلي، وأن نرى أغنيتنا تضيء شوارع نيويورك، وجدة نجاح مميز جداً”.
وحول التعاون مع جيمس، أضاف رمضان: “بعد حصولي على جائزة المغني الأكثر جماهيرية في إفريقيا من مهرجان Afrima Music awards 2019 بدأ اهتمامي بقارة إفريقيا، ولأن “جيمس”، النجم الإفريقي الأهم في إفريقيا، وأوربا كان لابد من التعاون، الذي بدأ في حفل مراكش، حيث حضر 450 ألفا من الجمهور.. “.
وفي المقابل، صرح “ميتر جيمس” حول العمل: “اخترت العمل مع رمضان لأنني حقا أقدره كفنان، وكإنسان.. لديه قلب كبير، وهو مغني، وممثل موهوب للغاية، وهذا ما أكسبه شعبية كبيرة، ودعما من معجبيه”.
وكان لقاء “ميتر جيمس”، ومحمد رمضان، لأول مرة، في حفل “نجوم ساحة لفنا”، الذي يقيمه “جيمس” كل سنة في مدينة مراكش، برعاية ملكية للحدث.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان و ميتر جيمس يرفعان الستار عن “ثمرة” لقائهما في مراكش – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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