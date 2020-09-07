جهة بني ملال.. 38 إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة

أكدت التحاليل المخبرية، اليوم الاثنين، تسجيل 38 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جهة بني ملال – خنيفرة، ليرتفع إجمالي الإصابات في الجهة إلى 3376 حالة مؤكدة.

وحسب مصادر طبية لـ”اليوم24″، فإن التحاليل المخبرية في جهة بني ملال – خنيفرة أظهرت تسجيل 38 إصابة بفيروس كورونا متفرقة على جميع الأقاليم في الجهة، توزعت بين إقليم بني ملال 16 حالة مؤكدة، و11 إصابة في إقليم خنيفرة، و6 إصابات في إقليم خريبݣة، و 5 إصابات في إقليم الفقيه بنصالح.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم تسجيل وفاة شخصين بفيروس كورونا، ويتعلق الأمر برجل ينحذر من إقليم أزيلال، يبلغ من العمر 73 سنة، ويعاني من أمراض مزمنة، ورجل آخر من إقليم خريبكة، يبلغ من العمر 64 سنة، وهو يعاني، أيضا، من أمراض مزمنة، ليرتفع عدد الوفيات في جهة بني ملال خنيفرة، منذ تفشي وباء كورونا المستجد إلى 40 حالة وفاة.

وشهدت الجهة ذاتها ارتفاعا في عدد الإصابات، أمس الأحد، بعد تسجيل 165 إصابة، بينما بلغ إجمالي حالات الشفاء 2671 شخصا، فيما لايزال 678 مصابا ضمن الحالات النشطة.