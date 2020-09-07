أمزازي للتلاميذ: بناتي أبنائي.. أدعوكم إلى لانخراط التام في “التعلم الذاتي”

مع انطلاق الموسم الدراسي في ظروف استثنائية، بسبب جائحة كورونا، وجه سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي دعوة إلى التلاميذ، للانخراط في دروس “التعليم الذاتي”.

وقال أمزازي، في رسالته، التي نشرها، اليوم الاثنين، إن الموسم الجاري للدراسة سيكون محفوفا بعدة صعوبات، بسبب الظرفية العصيبة، التي تعيشها البلاد، داعيا التلاميذ إلى التحلي بروح عالية، ومعنويات مرتفعة، والحرص على متابعة الدروس بجد، ومثابرة.

ودعا أمزازي التلاميذ إلى الحرص على الاستفادة الكاملة من حصص المراجعة، والتثبيت، التي قال إنها ستضمن لهم انطلاقة موفقة في الموسم الدراسي الحالي.

كما طالب الوزير نفسه التلاميذ كافة بالانخراط في دروس التعلم الذاتي، التي قال إنها تعتبر نمطا جديدا، يتوقف نجاحه على انخراط جميع الأطراف، كما دعا إلى احترام البروتوكول الصحي، الذي وضعته الوزارة، بتنسيق مع السلطات.

يذكر أن الموسم الدراسي انطلق، اليوم، في ظروف استثنائية، بسبب الجائحة، ووسط تأهب الأطقم التربوية، لضمان التدابير الوقائية المفروضة، وارتباك تسبب فيه قرار الإعلان عن اعتماد نظام الدراسة عن بعد، ليلة أمس الأحد.