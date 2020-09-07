السعودية تغلق ملف خاشقجي بأحكام نهائية بين 7 و20 سنة.. و”تعتيم على الأسماء”

قالت النيابة العامة السعودية، إنه تقرر السجن 124 عاماً لثمانية مدانين بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، قبل نحو عامين من الآن.

وذكرت وسائل إعلام محلية، نقلا عن النيابة العامة السعودية، أنه تقرر الحكم ب20 عاما على 5 مدانين، وبأحكام تتراوح بين 7 و10 سنوات على 3 آخرين، فيما لم تورد أي تفاصيل أخرى حول الأحكام المعلنة، أو أسماء الأشخاص المدانين بعملية الاغتيال.

وكان خاشقجي قد لقي حتفه في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية في 2 أكتوبر 2018، على يد فرقة اغتيال متخصصة قدمت من الرياض.

ورفضت السلطات السعودية الاعتراف بالجريمة في بداية الأمرـ قبل أن تقر بذلك لاحقاً، في حين لا تزال تركيا تطالب بتسليم المهتمين لديها لمحاكمتهم على أراضيها.

ومن بين أبرز المتهمين بعملية قتل خاشقحي، المستشار السابق بالديوان الملكي، سعود القحطاني، وأحمد عسيري نائب الاستخبارات العامة السعودية، قبل أن يتم إعفائهما لاحقاً من منصبيهما.