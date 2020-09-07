الاتحاد للطيران تقدم تأمينا صحيا دوليا لضيوفها ضد "كوفيد - 19"

الإثنين 7 سبتمبر 2020

أعلنت الاتحاد للطيران عن تقديم تأمين صحي دولي لضيوفها ضد كوفيد – 19 في إطار برنامج الصحة والسلامة التابع لها.



وأوضحت الشركة أنه في حالة اكتشاف إصابة أحد الضيوف بفيروس كورونا المستجد خلال الرحلة سيغطي التأمين المصاريف الطبية ونفقات الحجر الصحي عند السفر على متن طائرات الاتحاد للطيران.

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وقال دانكان بيرو نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات والتوزيع، الاتحاد للطيران: إن صحة وسلامة ضيوف الاتحاد للطيران وموظفيها تاتي على رأس الأولويات خلال الرحلة وبعدها موضحا أن توفير التأمين الدولي ضد كوفيد – 19، بالشراكة مع شركة أكسا يمثل أحد الإجراءات المحكمة التي تتخذها الاتحاد في إطار برنامج الصحة والسلامة الذي يقوده سفراء الصحة والسلامة في الاتحاد." و تندرج جميع التذاكر، بغض النظر عن موعد الحجز، التي يتم حجزها من الآن وحتى 31 ديسمبر من العام الجاري، ضمن تأمين كوفيد-19.

وبالنسبة للضيوف الذين لديهم حجوزات حالية، حيث سيتم إدراجهم تلقائياً في البرنامج. ويسري التأمين لمدة 31 يوماً تبدأ من أول يوم للسفر.

ومن جهته أفاد عدلان مسلم، الرئيس التنفيذي، آسيا والشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، أكسا بارتنارز: "نسعى إلى التركيز على تحسين تجربة العملاء والحفاظ على صحة وسلامة الأفراد في جميع هذه الأوقات و نفخر بالتعاون مع الاتحاد للطيران الرائدة عالمي اومنح ضيوفها حلولا جديدة للسلامة والوقاية عندما يكونوا في أشد الحاجة إليها." الجدير بالذكر أنه في حالة اكتشاف إصابة أحد الضيوف بفيروس كورونا المستجد أثناء سفره خارج بلده الأم، سوف يغطي تأمين كوفيد – 19 الدولي تكاليف العلاج حتى 150 ألف يورو وتكاليف الحجر الصحي حتى 100 يورو يومياً إذا كانت النتيجة إيجابية لمدة 14 يوماً.