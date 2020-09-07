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شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى في برلين: المعارض الروسي نافالني خرج من الغيبوبة واستعاد الوعي والان مع التفاصيل
الإثنين 7 سبتمبر 2020
أرشيفية
قال مستشفى شاريتيه ببرلين في بيان اليوم الاثنين إن المعارض الروسي أليكسي نافالني خرج من غيبوبة طبية ويستجيب للكلام .
أضاف المستشفى، الذي يعالج نافالني منذ نقله جوا إلى ألمانيا لتلقي العلاج بعد تعرضه لإعياء على متن رحلة داخلية روسية الشهر الماضي، أنه تم رفع أجهزة التنفس الصناعي عنه.
وأردف في بيان مقتضب "لا يزال من المبكر تقييم الآثار المحتملة على المدى البعيد لإصابته الحادة بالتسمم".
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن برلين خلصت إلى أن نافالني تعرض للتسمم بغاز الأعصاب، نوفيتشوك، وهي ذات المادة التي قالت بريطانيا إنها استخدمت في تسميم جاسوس روسي مزدوج وابنته في هجوم بأراضيها عام 2018.
وتقول موسكو إنها لا ترى دليلا على تعرض نافالني لتسمم.
وتثير الواقعة شكوكا بشأن مستقبل مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم2 بين ألمانيا وروسيا إذ يطالب عدد متزايد من الساسة بسحب الدعم للمشروع ما لم تساعد روسيا في توضيح ملابسات تسميم نافالني.
وقال متحدث باسم ميركل اليوم الاثنين إنها لا تستبعد فرض عقوبات على خط الأنابيب ردا على واقعة التسميم.
ومادة نوفيتشوك القاتلة هي مجموعة من غازات الأعصاب طورها الجيش السوفيتي في السبعينات والثمانينات.
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