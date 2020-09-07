الصحة العالمية: على العالم تعزيز استعداده للوباء التالي

الإثنين 7 سبتمبر 2020

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم "الاثنين" إن على العالم أن يعزز استعداده للوباء التالي مع دعوته الدول إلى الاستثمار في الصحة العامة.



ويشير إحصاء لرويترز إلى أن أكثر من 27.19 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما توفي 888326 آخرون جراء ذلك منذ ظهور أولى حالات الإصابة بالفيروس في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

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وقال تيدروس في إفادة صحفية بجنيف " هذا لن يكون آخر وباء.

" يعلمنا التاريخ أن تفشي الأمراض والأوبئة هي حقيقة من حقائق الحياة. ولكن عندما يأتي الوباء التالي ، يجب أن يكون العالم مستعدا - أكثر استعدادا مما كان عليه هذه المرة ".