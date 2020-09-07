"التعاون الخليجي" يستنكر تحريض بعض الفصائل الفلسطينية ضد دول المجلس

الإثنين 7 سبتمبر 2020

استنكر الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الإثنين، تحريض ومغالطات بعض الفصائل الفلسطينية ضد دول المجلس.



وفي تصحيح لموقف سابق ظهر في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الذي عقد يوم الخميس الماضي عبر تقنية الكونفرانس، أشادت الرئاسة الفلسطينية بالدور الذي تقوم به الجالية الفلسطينية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية إن الرئيس محمود عباس يقدر عاليا الدور الإيجابي الذي تضطلع به الجالية الفلسطينية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وما ساهمت به خلال العقود الماضية في إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.

وعبر البيان الناطق باسم الرئاسة عن ثقة عباس والقيادة الفلسطينية بوعي أبناء الجالية في دولة الإمارات وغيرها من الدول، لإحباط أية محاولات ترمي إلى خلق شرخ بينهم وبين المجتمعات التي يعيشون بها.

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وكانت الجالية الفلسطينية في دولة الإمارات أعربت عن صدمتها واستنكارها العميق لحملات الإساءات والتحريض المستمرة ضد الإمارات.

واستنكرت الجالية بشدة، في بيان الهيئة التأسيسية لنادي الصداقة الإماراتي الفلسطيني، الأحد، التصريحات المشينة التي أدلى بها مندوب "منظمة الصاعقة" خلال اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، والذي حملت تحريضا مباشرا.

وشددت على أن "مثل تلك المواقف المنحرفة والتي تصدر تحت غطاء اجتماع للقيادة الفلسطينية، إنما تستهدف استقرار ومصالح عموم الجاليات الفلسطينية في دول الخليج العربي الشقيقة".

وأكدت الجالية الفلسطينية أنها "كانت وستظل تبادل الأشقاء في الإمارات أسمى مشاعر الاحترام والوفاء دوما، ولن تسمح لأي شخص أو طرف المساس بمصداقية الجالية ومصداقية العلاقات التاريخية العميقة كتلك التي تجمعنا بالأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة العزيزة".

وختمت الجالية بيان الهيئة التأسيسية لنادي الصداقة الإماراتي الفلسطيني بالتأكيد على أن الإمارات والتي كانت وما زالت وستبقى قيادة وشعبا محبة لفلسطين وقضيتها العادلة.

وشددت على أنه: "لا أحد يستطيع تحريض أبناء الجالية الفلسطينية أو جرها للإساءة إلى هذه الدولة المعطاءة الكريمة".