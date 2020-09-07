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طقس الإمارات غداً الثلاثاء صحو بوجه عام

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الإمارات غداً الثلاثاء صحو بوجه عام والان مع التفاصيل

الإثنين 7 سبتمبر 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً بعد الظهر شرقاً، ويصبح رطباً ليلاً وصباح الأربعاء، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط نهاراً.

 

وتكون الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 18 - 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحياناً.

 

والخليج العربي: خفيف – متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:35، والمد الثاني عند 41:04، والجزر الأول عند الساعة 09:49، والثاني عند الساعة 22:58.

 

وبحر عمان خفيف – متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند 12:24، والثاني عند الساعة 02:06، والجزر الأول عند الساعة 19:18، والثاني عند الساعة 07:13.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

 

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

 

أبوظبي 43 28 80 15

 

دبــي 43 29 75 15

 

الشارقة 44 28 75 20

 

عجمان 43 29 70 20

 

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أم القيوين 40 24 75 25

 

رأس الخيمة 44 25 75 15

 

الفجيرة 38 28 70 25

 

العين 42 29 60 15

 

ليوا 47 25 80 15

 

الرويس 40 26 85 25

 

السلع 41 27 85 30

 

دلما 37 30 75 35

 

طنب الكبرى 38 30 80 35

 

طنب الصغرى 38 30 80 35

 

أبو موسى 38 30 80 35.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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