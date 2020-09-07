شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان تستأنف الرحلات الجوية الدولية في الأول من أكتوبر والان مع التفاصيل

الإثنين 7 سبتمبر 2020 قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) في سلطنة عُمان، فتح الحركة الجوية للرحلات الدولية، وأقرت تاريخ الأول من أكتوبر 2020 موعدًا لذلك.

Advertisements وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن الرحلات ستكون مُجَدولةً حسب المُعطيات الصحّية للوجهات المُحدّدة، وحسب الاتفاقيات الثنائية مع شركات الطيران الأخرى. كانت عُمان أوقفت الحركة الجوية للرحلات الدولية في مارس الماضي في إطار الجهود الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

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