شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء البريطاني يستأنف الاستماع لطلب تسليم «أسانج» إلى أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

جدد مؤسس موقع "ويكيليكس" المسجون حاليا، جوليان أسانج، اعتراضه على نقله إلى الولايات المتحدة اليوم الاثنين، حيث استأنفت محكمة بريطانية الاستماع إلى طلب أمريكي لتسليمه.

وكرر المواطن الأسترالي أسانج 49/ عاما/ معارضته لترحيله، في المحكمة الجنائية المركزية بلندن (أولد بيلي)، بعد أن أصدرت وزارة العدل الأمريكية لائحة اتهام جديدة ضده في يونيو الماضي.

وتحتجز بريطانيا أسانج بتهمة التآمر مع المحللة السابقة في المخابرات العسكرية الأمريكية، تشيلسي مانينج، بشأن تسريب مجموعة من المواد السرية في عام 2010.

ويصر محامو الدفاع عن أسانج على أن الاتهامات ذات دوافع سياسية.

وفي حال إدانة أسانج في 18 تهمة موجهة ضده، فإن أسانج سيسجن 175 عاما. وأدت تسريبات ويكيليكس أيضا إلى الكشف عن جرائم حرب قام بها جنود أمريكيون.