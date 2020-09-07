شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تسجل ارتفاعًا في إصابات كورونا خلال ثلاثة أشهر والان نبدء بالتفاصيل
ويتزامن ذلك مع بدء الحكومة منع دخول حاملي تصاريح الهجرة الطويلة الأجل القادمين من دول ترتفع فيها أعداد الإصابات.
واعتبارا من اليوم الاثنين، فرضت ماليزيا، صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، حظرا على حاملي التأشيرات من 23 دولة سجلت أكثر من 150 ألف حالة إصابة بكوفيد-19، في محاولة منها للحد من أعداد الإصابات التي يمكن أن تنتقل إليها من خارج البلاد. ومن بين الدول التي يشملها الحظر الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
وقالت وزارة الصحة إن من الإصابات الجديدة المسجلة اليوم الاثنين، 50 حالة جرى رصدها ضمن بؤرة تفش في ولاية صباح بالجزء الماليزي من جزيرة بورنيو تكونت نتيجة احتجاز اثنين من المهاجرين غير الشرعيين قبل أسبوعين.
وأضافت الوزارة أنها رصدت باقي الحالات في بؤرة تفش جديدة بولاية كيدا الشمالية، إلى جانب ستة مسافرين قادمين من تركيا وبنجلاديش وإندونيسيا ومصر.
وعدد الإصابات الجديدة اليوم الاثنين هو أعلى رقم منذ الرابع من يونيو، عندما سجلت البلاد 277 حالة ووفاة واحدة.
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