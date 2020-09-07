شكرا لقرائتكم خبر عن عٌمان تعلن استئناف الرحلات الدولية في الأول من أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية على تويتر أن سلطنة عمان ستستأنف الرحلات الجوية الدولية في الأول من أكتوبر، وهي الرحلات التي كانت قد أوقفتها في مارس في إطار الجهود الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. وقالت الوكالة "أقرت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) تاريخ الأول من أكتوبر 2020 موعدا لفتح الحركة الجوية للرحلات الدولية، على أن تكون تلك الرحلات مجدولة حسب المعطيات الصحية للوجهات المحددة وحسب الاتفاقيات الثنائية مع شركات الطيران الأخرى.

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