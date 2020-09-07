وبدلا من تعقب شركات الأدوية، أجرى أولئك القراصنة ما وصفته الصحيفة بـ"استطلاع رقمي" لجامعة كارولينا الشمالية وكليات أخرى منخرطة في إجراء أبحاث علمية متطورة.
وإلى جانب جامعة كارولينا الشمالية، استهدف القراصنة الصينيون أيضا جامعات أخرى في أنحاء الولايات المتحدة اختُرقت الشبكات الإلكترونية لعدد منها، بحسب مسؤولين أميركيين.
على أن الصينيين ليسوا الجواسيس الوحيدين الذين ينشطون في هذا المجال، فهناك جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي الذي تجسس على الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا، إلا أن محاولاته تلك كشفتها وكالة مخابرات بريطانية معنية برصد كابلات الألياف الضوئية، وفق الصحيفة.
وتقول نيويورك تايمز إن إيران أيضا ضاعفت محاولاتها بشكل كبير لسرقة معلومات عن الأبحاث المتعلقة بلقاح كورونا، فيما زادت الولايات المتحدة جهودها لتعقب تجسس أعدائها عليها وتعزيز دفاعاتها.
وتسببت جائحة فيروس كورونا في أسرع تحولات شهدتها أجهزة الاستخبارات العالمية لمهامها في زمن السلم مؤخرا، حيث وضعتها في مواجهة مع بعضها في إطار تنافس محتدم بين الجواسيس.
وتعتقد الصحيفة أن كل أعداء الولايات المتحدة تقريبا ضاعفوا محاولاتهم لسرقة الأبحاث الأميركية، فيما عكفت واشنطن على حماية الجامعات والمؤسسات المنهمكة في إجراء أحدث الأبحاث العلمية.
كانت هذه تفاصيل خبر وصفتها بـ'الحرب'.. صحيفة اميركية تكشف كواليس لقاح كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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