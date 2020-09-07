خلال 24 ساعة.. دولة اوروبية تسجل 2948 إصابة جديدة بكورونا

سجل مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في بريطانيا أكثر من 2900 حالة لليوم الثاني على التوالي حيث أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن رصد 2948 حالة مقابل 2988 أمس الأحد.
وتشهد بريطانيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات جديدة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي تسارع مؤخرا، حيث سجلت المملكة المتحدة يوم 2 سبتمبر 1508 حالات، وفي 3 سبتمبر 1735، وفي 4 سبتمبر 1940، وفي 5 سبتمبر 1813، وفي 6 سبتمبر 2988، ما يعتبر أكبر عدد من نوعه في المملكة المتحدة منذ يوم 23 مايو.
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