اعلنت امانة بغداد، الاثنين، عن تأهيل اغلب الاشارات المرورية في العاصمة.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكاتنا في دائرة المشاريع مستمرة باعمال صيانة وتأهيل الاشارات الضوئية والمرورية في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة".
وأضافت أنه "تم انجاز عدد كبير من الاشارات الضوئية في اغلب التقاطعات المرورية من خلال مد وتسليك الاسلاك الكهربائية تحت الارض وتعويض المتضرر منها بالاضافة الى صيانة وتشغيل البوردات الكهربائية ونصب اجهزة السيطرة وغيرها من الاعمال الاخرى المختلفة وتسليمها الى الجهات المختصة في مديرية المرور العامة".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. اعادة الحياة للاشارات المرورية في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.