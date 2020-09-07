بالصور.. اعادة الحياة للاشارات المرورية في بغداد

اعلنت امانة بغداد، الاثنين، عن تأهيل اغلب الاشارات المرورية في العاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكاتنا في دائرة المشاريع مستمرة باعمال صيانة وتأهيل الاشارات الضوئية والمرورية في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة".

وأضافت أنه "تم انجاز عدد كبير من الاشارات الضوئية في اغلب التقاطعات المرورية من خلال مد وتسليك الاسلاك الكهربائية تحت الارض وتعويض المتضرر منها بالاضافة الى صيانة وتشغيل البوردات الكهربائية ونصب اجهزة السيطرة وغيرها من الاعمال الاخرى المختلفة وتسليمها الى الجهات المختصة في مديرية المرور العامة".