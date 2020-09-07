نائب يعلن جمع تواقيع لاستجواب وزير المالية

اعلن عضو اللجنة المالية النيابية احمد مظهر الجبوري، الاثنين، عن جمع اللجنة تواقيع لاستجواب وزير المالية".

وقال الجبوري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "اللجنة والبرلمان كجهة رقابية لم تلمس خطوات ايجابية لوزارة في مجال الاصلاح المالي وزيادة ايرادات الدولة خلال الفترة الحالية وللفترة المقبلة".

واضاف الجبوري ان "الوزير يطالب بالاقتراض مرة اخرى لتوفير الرواتب خاصة بعد اعلانه باجتماع حضره رئيس اللجنة عدم القدرة على توفيرها"، متسائلا "اين عائدات الكمارك والمنافذ ؟ واين خطوات الاصلاح المالي؟".

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واوضح ان "اللجنة لديها مقترحات للإصلاح المالي سيتم تقديمها"، رافضا "اي استجابة لطلب وزير المالية لسحب الاحتياطي المالي لتوفير الرواتب والذي معناه انهيار الاقتصاد والعملة المحلية".

واكد ان "اللجنة جمعت تواقيع لاستجواب نيابي لوزير المالية".