نائب يتهم الحكومة بالتقصير وعدم امتلاكها رؤية لمعالجة الازمة الاقتصادية المتفاقمة

وقال العقابي في حديث لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب حين صوت قبل اكثر من سبعين يوماً على مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي، فقد تضمن القانون مادة تلزم الحكومة بتقديم خطة اقتصادية لمعالجة الازمة المالية التي يعاني منها العراق"، مبينا ان "الحكومة كان امامها التزام قانوني باعداد خطة لمعالجة الازمة الاقتصادية والعجز في ايرادات الدولة، ورغم هذا فان الحكومة تصر على خرقها القانوني بعدم ارسال اي خطة للمعالجة وفق ما نص عليه القانون".واضاف العقابي، ان "دول العالم مقبلة على ازمة اقتصادية كبيرة قد تستمر لسنوات، واغلبها لديها جيوش من الخبراء للتنظير والتفكير بمعالجة هذه الازمات، لكن حكومتنا من اول اولوياتها هي معالجة الازمة الاقتصادية، ورغم هذا لم تعد خطة او ترسلها الى مجلس النواب".

وشدد على ان "هذا تقصير كبير جدا ويعطي انطباع بعجز الحكومة من امتلاك رؤية لمعالجة الازمة الاقتصادية المتفاقمة والتي تضغط على المواطن مع غياب ابسط مقومات الحياة الغائبة في مناطق كثيرة وابسطها ماء الشرب حيث ان هنالك تعاني من نقص المياه الصالحة للشرب او الطريق السليم الذي من الممكن ان يسلكة المواطنين في مناطقهم".