نائب يتهم الحكومة بالتقصير وعدم امتلاكها رؤية لمعالجة الازمة الاقتصادية المتفاقمة

اعتبر النائب عن كتلة النهج الوطني النيابية حسين العقابي، الاثنين، عدم ارسال الحكومة للخطة الاقتصادية بانه يعطي انطباعاً بعجز الحكومة من امتلاك رؤية لمعالجة الازمة الاقتصادية المتفاقمة، متهما الحكومة بالتقصير.
واضاف العقابي، ان "دول العالم مقبلة على ازمة اقتصادية كبيرة قد تستمر لسنوات، واغلبها لديها جيوش من الخبراء للتنظير والتفكير بمعالجة هذه الازمات، لكن حكومتنا من اول اولوياتها هي معالجة الازمة الاقتصادية، ورغم هذا لم تعد خطة او ترسلها الى مجلس النواب".
وشدد على ان "هذا تقصير كبير جدا ويعطي انطباع بعجز الحكومة من امتلاك رؤية لمعالجة الازمة الاقتصادية المتفاقمة والتي تضغط على المواطن مع غياب ابسط مقومات الحياة الغائبة في مناطق كثيرة وابسطها ماء الشرب حيث ان هنالك تعاني من نقص المياه الصالحة للشرب او الطريق السليم الذي من الممكن ان يسلكة المواطنين في مناطقهم".
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