استهداف 'سكلة' بقنبلة في الفلوجة

افاد مصدر امني، الاثنين، بانه تم استهداف "سكلة" لبيع مواد البناء بقنبلة في الفلوجة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان قنبلة صوتية انفجرت مساء اليوم، امام سلكة لبيع مواد البناء في شارع السكلات وسط الفلوجة، دون وقوع اية خسائر".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت المكان وفتحت تحقيقا في ملابساته".