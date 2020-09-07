"إندبندنت": ضربات إسرائيل بسوريا تتصاعد لوقف تسليح مليشيات إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رصد تحليل نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، الإثنين، تصاعد الضربات الجوية الإسرائيلية التي تستهدف وقف إرسال الأسلحة من إيران للمليشيات الموالية لها في سوريا.

ففي الأسبوع الماضي، استخدم سلاح الجو الإسرائيلي مقاتلاته من طراز (إف- 16 آي سوفا) لشن غارتين جويتين على سوريا.

وقال التحليل إن الهجوم الأول وقع في الساعة 23:00 (بالتوقيت المحلي لسوريا) في 31 أغسطس/ آب الماضي، ضد عدة أهداف في مطار دمشق الدولي.

وذكر أن الهجوم الثاني حدث بالدقائق الأولى من يوم الخميس 2 سبتمبر/ أيلول الجاري، واستهدف هدفين في قاعدة تياس الجوية بمحافظة حمص السورية.

وفي 3 سبتمبر / أيلول الجاري، نشرت شركة "إيمدج ستالايت إنترناشيونال" صورا التقطتها الأقمار الاصطناعية للغارتين الجويتين تكشف الأهداف التي أصيبت بصواريخ كروز التي أطلقتها المقاتلات الإسرائيلية.

ونقل تحليل الصحيفة البريطانية عن الخبير العسكري بابك تقوائي، قوله إن الصواريخ نجحت في تدمير أهدافها، بما في ذلك مبنيين ومخزنين ذخيرة في مطار دمشق الدولي.

وأشار تقوائي إلى أن مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي استهدفت قبل 6 أشهر في نفس المكان مبني يضم مكاتب إدارية لشركات الخطوط الجوية السورية وبويا التابعة للقوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني، وفارس إير قشم.

بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة يستخدم لتخزين الأسلحة المنقولة حديثًا من طهران إلى دمشق لحساب فيلق القدس والمليشيات التابعة له.

ودمرت مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي، في 20 يوليو/ تموز 2020، مستودع ذخيرة آخر في نفس الموقع، وفق التحليل.



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وذكر التحليل، استنادا إلى صور فضائية، أن تل أبيب استهدفت قاعدة تياس الجوية بمحافظة حمص في مطلع الشهر الجاري، لتعطيلها من أجل منع هبوط طائرات الشحن التي تحمل أسلحة وذخائر من إيران.

تظهر صور الأقمار الاصطناعية أن الغارات الإسرائيلية أحدثت فتحتين في منتصف مدرج الطائرات بقاعدة تياس، بالإضافة إلى ثقب بمنحدر حيث يتم تفريغ الحمولات من طائرات الشحن الإيرانية التي تنقل أسلحة من مطار مهر أباد في طهران إلى القاعدة الجوية المذكورة.

وأكد المحلل العسكري بابك تقوائي أن ضربات سلاح الجو الإسرائيلي ضد تلك المواقع تستهدف قطع مسار شحنات الأسلحة والذخائر الإيرانية إلى سوريا.

ولفت إلى أن معظم الأسلحة المنقولة من طهران إلى قاعدة تياس يتم شحنها بواسطة 3 طائرات نقل عسكرية ثقيلة من طراز "إليوشن 76 تي"، إلى جانب طائرتي شحن إيرانيتين من طراز "بوينج 747 - 281 سي".





ومن المتوقع أن لا يتم إصلاح الأضرار التي لحقت بمدرج قاعدة تياس الجوية بسرعة، وبالتالي سيسفر الأمر عن توقف جزئي في عمليات نقل الأسلحة والذخيرة جوا من إيران إلى هذا الجزء من سوريا، حسب التحليل.

ويحاول النظام الإيراني إيجاد موطئ قدم له للبقاء طويلا في سوريا، لا سيما في ظل دعوات دولية بإنهاء الوجود العسكري الإيراني في دمشق.