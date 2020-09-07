روسيا تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الإثنين، إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، مشددا على أن موسكو تريد تسوية الصراع عبر الحوار.

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه ممثلو طرفي النزاع في ليبيا، الأحد، في لقاء تفاوضي على مستوى الخبراء، يستضيفه المغرب، في إطار سلسلة من المحادثات المرتقبة بهدف إيجاد حل للأزمة.

وكانت روسيا على لسان المتحدث باسم الرئاسة "الكرملين" دميتري بيسكوف، أكدت مؤخرا، أن الجيش الروسي لا يشارك بأي عمليات عسكرية في ليبيا.

وقال بيسكوف، في تصريحات صحفية سابقة، إنه "لا يعرف عن وجود أنشطة لمجموعات منظمة من المواطنين الروس في ليبيا".

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وفيما يخص الأزمة السورية، أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف،الإثنين، استمرار موسكو في دعم سوريا في حربها على الإرهاب وكذلك في جهودها الرامية إلى إعادة إعمارها، وفق ما أورد مكتبه الإعلامي.

ونقل المكتب عن بوريسوف، أثناء لقاء عقده في دمشق مع رئيس الوزراء السوري الجديد حسين عرنوس، قوله إن هذا اللقاء كان "بالغ الأهمية بالنسبة لفهمنا المشترك لكيفية تطور العلاقات الروسية السورية في الأفق القريب".

وأضاف أن موسكو تحاول مساعدة سوريا في كسر الحصار الاقتصادي الذي سببته عقوبات "قانون قيصر" الأمريكي.

وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي إلى أن موسكو ودمشق تعملان على تجديد حوالي 40 منشأة للطاقة في سوريا.