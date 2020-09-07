مستشفى في برلين: المعارض الروسي نافالني خرج من الغيبوبة واستعاد الوعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020

الخليج 365

قال مستشفى شاريتيه ببرلين في بيان اليوم الاثنين إن المعارض الروسي أليكسي نافالني خرج من غيبوبة طبية ويستجيب للكلام .

أضاف المستشفى، الذي يعالج نافالني منذ نقله جوا إلى ألمانيا لتلقي العلاج بعد تعرضه لإعياء على متن رحلة داخلية روسية الشهر الماضي، أنه تم رفع أجهزة التنفس الصناعي عنه.

وأردف في بيان مقتضب "لا يزال من المبكر تقييم الآثار المحتملة على المدى البعيد لإصابته الحادة بالتسمم".

Advertisements

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن برلين خلصت إلى أن نافالني تعرض للتسمم بغاز الأعصاب، نوفيتشوك، وهي ذات المادة التي قالت بريطانيا إنها استخدمت في تسميم جاسوس روسي مزدوج وابنته في هجوم بأراضيها عام 2018.

وتقول موسكو إنها لا ترى دليلا على تعرض نافالني لتسمم.

وتثير الواقعة شكوكا بشأن مستقبل مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم2 بين ألمانيا وروسيا إذ يطالب عدد متزايد من الساسة بسحب الدعم للمشروع ما لم تساعد روسيا في توضيح ملابسات تسميم نافالني.

وقال متحدث باسم ميركل اليوم الاثنين إنها لا تستبعد فرض عقوبات على خط الأنابيب ردا على واقعة التسميم.

ومادة نوفيتشوك القاتلة هي مجموعة من غازات الأعصاب طورها الجيش السوفيتي في السبعينات والثمانينات.